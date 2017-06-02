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Anne çöp atmaya gitti, bebeği evde kilitli kaldı
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Anne çöp atmaya gitti, bebeği evde kilitli kaldı

Antalya'da çöp atmak için dışarı çıkan annesinin açık bıraktığı kapı aniden kapanınca evde tek başına kalan 11 aylık Ali bebek, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.

Antalya'da çöp atmak için dışarı çıkan annesinin açık bıraktığı kapı aniden kapanınca evde tek başına kalan 11 aylık Ali bebek, itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde Yusuf Gökay Apartmanı'nın 7. katında yaşayan Zeliha Durmaz, biriken çöpü bırakmak için öğle saatlerinde evin dış kapısını açtı. Balkon kapısının açık olması nedeniyle çift korumalı kapı bir anda kapandı. Üzerinde anahtar bulunmayan Durmaz, içeride 11 aylık bebeği Ali Durmaz'ın yalnız olması nedeniyle paniğe kapıldı. Bebeğin ağlamasıyla anne Durmaz ve komşuları kapıyı çekiç ve demirle açmaya çalıştı.
Tüm çabalara rağmen kapı açılmayınca komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ve polis ekipleri kapının çekiçle vurulması nedeniyle sıkıştığını belirledi ve açamadı. Merdivenli itfaiye ekibi 7'nci kata merdivenle çıkarak daireye girdi. Kapının içeriden de açılmaması üzerine itfaiye daire başkanlığından kapı açma koçu getirildi. Kapı hemen açıldı ve anne Durmaz ve baba Fehmi Durmaz, içeriye girerek bebeklerini kucakladı.
(İsa Akar - Adem Akalan/İHA)

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