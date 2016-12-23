23.12.2016 09:52 'Anne Benimle Oyna' projesi

Samsun'da Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı öğrenci annelerine akıl ve zeka oyunları öğretiyor. Samsun'da Kazım Orbay İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı öğrenci annelerine akıl ve zeka oyunları öğretiyor.



İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Orbay İlkokulu'nun Maarif Harekatı kapsamında başlattığı "Anne Benimle Oyna" adlı proje ile Okul Aile Birliği Başkanı Gülay Çavur başkanlığında okulda mevcut olan akıl ve zeka oyunları sınıfında annelere oyunlar öğretiliyor.



Amaç çocukları televizyon ve internetten uzak tutmak



Okul Müdürü Şahin Akın'ın da destek verdiği proje hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Gülay Çavur, "Buradaki amacımız velilerimizin çocukları ile oyun oynamaları, çocuklarımızın televizyon ve internetten uzak tutmak ve öğrencilerin aileleri ile daha kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. Projemiz Aralık ayında başladı ve 2 ay sürecek. Her sınıftan en az 20 anne veli katılıyor. Projemizi yeni yaptırdığımız akıl ve zeka oyunları sınıfında her gün saat 09.00 ile 10.00 arası veriyoruz. Burada anne velilerimize, hanoi kulesi, tangram, mangala, sudoku, apartman, tic-taç-toe, jenga gibi oyunları öğretiyoruz" dedi.

