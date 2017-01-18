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Anne-babalara karne uyarısı !
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Anne-babalara karne uyarısı !

Psikolog M. Bülent Baykal, karnesinde notları düşük olan çocuklara olumsuz davranmanın uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Psikolog M. Bülent Baykal, karnesinde notları düşük olan çocuklara olumsuz davranmanın uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabileceğini söyledi.
2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 20 Ocak Cuma günü sona erecek. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler ve öğretmen için yarıyıl tatili başlayacak. Acıbadem Ankara Hastanesi Psikolog M. Bülent Baykal da, karnesinde düşük notları olan çocukların evde anne babalarının vereceği tepkileri düşünerek kaygı ve stres yaşayabileceklerini belirterek, aileleri olumsuz davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. Çoğu öğrencinin tatil yapacağı için mutluluktan havalara uçtuğunu, bazılarının ise stres ve kaygıyla boğuştuğunu kaydeden Baykal, karnesinde kırık notları olan çocuğun, "Karnemi anneme-babama nasıl göstereceğim?", "Acaba nasıl bir tepki verecekler?", "Babam kesin beni mahvedecek" gibi önyargılarla dolu düşünceler ve kaygılar yaşayabileceğini ifade etti. Baykal, ailelere seslenerek, "Birkaç dersten kırık not getiren çocuğunuza olumsuz davranmak uzun vadede daha vahim sonuçlara yol açabilir" dedi.

"TEPKİLERİNİZ TERS TEPEBİLİR"
Öfkelenmek, kızmak, bağırmak gibi olumsuz yaklaşımların çocukların baskı altına girmelerine, motivasyonlarının daha da azalmasına, onların da anne babasına kızgınlık duymalarına neden olabileceğine dikkat çeken Psikolog Baykal, anne babasının aşırı tepkisiyle karşılaşan bir çocuğun, kendisi ile ilgili görüşlerinin negatife dönebileceğine ve yetersizlik düşüncesinin pekişebileceğine vurgu yaptı. Baykal, "Çocuğunuz, 'Ben başarısızım, hep başarısız olacağım, ne yaparsam yapayım başaramayacağım' şeklinde bir düşünce geliştirebilir. Bu da uzun vadede başaracağı ve dersleri öğrenebileceği halde, düşünce yanlışlarından dolayı tamamen başarısız olması ve psikolojik bozukluklar geliştirmesiyle sonuçlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

NASIL DAVRANMALI?
Ailelerin eve karnesinde düşük notlarla gelen çocuklarına yaklaşımı konusunda bilgi veren Baykal, ailelerin ilk önce çocuğu karşısına alıp, notları aldığı için üzgün olduğunu söyleyerek işe başlayabileceğini kaydetti. Çocuğa herhangi bir ceza vermeyeceklerini söyledikten sonra, sakince ve baskı yapmadan kırık notların nedenlerinin sorulması gerektiğini söyleyen Baykal, sonrasında yapılabileceklerle ilgili şunları kaydetti:
"Kırık not aldığı derslerde başarısız olmasının nedenlerini maddeleyerek bir kağıda yazın ve üzerinden bir kez daha geçin. Kırık notlarını düzeltmek için kendisi neler yapabilir, siz neler yapabilirsiniz bunları yazın. Arkadaş ilişkilerinde problemler varsa; eleştirici olmayan bir dille yorum yapın. Eğer bilgisayar oyunları ve sosyal medyada fazla vakit geçiriyorsa, bunu tamamen kısıtlamak yerine karşılıklı konuşup bir program oluşturun. Başaramayacağı ile ilgili negatif duygularla boğuşuyorsa, moralini yüksek tutun. Çocuğunuzun gerekli ve uygun şartlar yerine getirildiği zaman başarılı olacağına inanın ve ona göre davranın. Sömestrde iyice dinlenmesini fakat ikinci dönemde ondan artık daha programlı ve düzenli olmasını beklediğinizi ve bunu nasıl yapacağını düşünmesini söyleyin. Çocuğunuza içinizden gelerek ve inanarak, sistemli çalışmayla başarılı olacağına ve derslerden rahatlıkla geçeceğine inandığınızı söyleyin. Gerekirse ona dersler ile ilgili her konuda destek olabileceğinizi hatırlatın."
(Pelin Üzek / İHA)
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