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Anne babalar dikkat ! Sosyal medya tuzak dolu
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Anne babalar dikkat ! Sosyal medya tuzak dolu

Diyarbakır'da 33 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğuyla cinsel istismarda bulunmak üzere buluşmak istedi. Oğlunun hesabını karıştırırken gördükleri karşısında şoka giren baba, yazışmayı sürdürerek buluşma ayarladı. Şahıs, çocuk yerine babasının geldiğini görünce kaçtı.

Diyarbakır'da 33 yaşındaki bir şahıs, sosyal medya üzerinden yazıştığı 11 yaşındaki erkek çocuğuyla cinsel istismarda bulunmak üzere buluşmak istedi. Oğlunun hesabını karıştırırken gördükleri karşısında şoka giren baba, yazışmayı sürdürerek buluşma ayarladı. Şahıs, çocuk yerine babasının geldiğini görünce kaçtı.
Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Sadık Ö., bir hafta önce 11 yaşındaki oğlu B.Ö.'nün sosyal medya hesaplarını incelerken 33 yaşındaki M.A.'dan gelen mesajları gördüğünde şoka girdi. Oğlunun hesabı üzerinden oğluymuş gibi yazışmayı sürdüren baba Sadık Ö., dün M.A. ile buluşmak için sözleşti. Konuşmada 3 kez yer değiştiren M.A., dördüncü adreste B.Ö. yerine babasının geldiğini görünce bankalara para taşıma işinde kullanılan zırhlı bir araca binerek kaçtı. M.A., olay yerinden kaçarken 3 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

"ÇOCUĞUMA CİNSEL TACİZDE BULUNACAKTI, BELKİ DE ÖLDÜRECEKTİ"
Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan baba Sadık Ö., oğlunun telefonundan sosyal medya hesaplarını incelediğini ve bir mesajın kendisinin dikkatini çektiğini söyledi. Çocuğunun mesajlarını kontrol ettiğinde gördükleri karşısında şoka girdiğini belirten Sadık Ö., "Mesajları kontrol ettiğimde 'Senden çok hoşlandım, çok güzelsin' gibi mesajlar gelmiş oğlumla arasında 20'den fazla yaş olan şahıstan. Bende oğlumun yerine geçerek mesaj attım, 'Nasıl hoşlandın' gibi. Öyle mesajlar atmaya başladı ki 'Bana dürüst olursan ben de sana dürüst olacağım', 'Ben sana para vereceğim' tarzında mesajlar attı. Ben de bugün benim çocuğuma yapmışsa, yarın başkasının çocuğuna da yapar düşüncesiyle hareket ettim ve plan kurdum. Oğlumun adıyla kendim mesaj atıyordum. Niyetini öğrendim, çocuğumla, dilim varmıyor bunu söylemeye ama cinsel ilişkiye girme amaçlı konuşmalar geçiyor. Hatta 'eve gittiğimizde bunu yapacağız' tarzında söylemleri vardı. Açık açık çocuğumla cinsel ilişkiye girecekti. Bunların hepsi mesajlarda var. Önce ben kendim yakalayıp cezasını verecektim, sonra polise teslim edecektim. Arkadaşlarımızla planı kurduk, kapıyı açtık, çocuk inmeden onu yakalamaya çalıştık. Ama ne hikmetse bankalara para dağıtan bir güvenlik şirketinin personeliymiş. Verilen arabayla benim çocuğumu kaçırıp cinsel tacizde bulunacaktı, belki de öldürecekti" dedi.

"BENİM OĞLUMA BUNLARI YAPIYORSA KENDİ ÇOCUĞUNA DA YAPIYORDUR"
Yaptıkları plana rağmen şahsı yakalayamadıklarını aktaran Sadık Ö., "Zırhlı araçla kaçınca arkadaşlarımıza çarptı, kırmızı ışıkta geçti. Emniyete gidip şikayette bulunduk. Tacizci evli, 3 çocuğu var. Benim oğlumun yaşında çocuğu var, o benim çocuğuma yapıyorsa kendi çocuğuna da yapıyordur. Mazıdağı ilçesinde yaşıyormuş, karısını oraya bırakıp burada arkadaşları ile yaşıyormuş. Arkadaşları evde olmayınca oğluma 'eve gel' diye mesaj atıyordu. Bildiğiniz sapık bir şerefsiz. Çocuğumun psikolojisi bozulmasın diye biraz temkinli davrandım ama şunu düşündüm, ben bu olayı kapatırsam yarın bir başkasının çocuğuna da aynı şey olacak. Belki başkasının çocuğu öldürülecek, atılacak. Ben ailelere şunu söylemek istiyorum, erkek kız fark etmiyor çocuğunuzun muhakkak sosyal medya hesaplarını takip edin. Mesajları takip edin, elinizden geldiği kadar çocuklarınıza sahip çıkın" diye konuştu.
Acılı baba, zanlının yakalanmasını ve en yüksek ceza almasını beklediklerini sözlerine ekledi.
(Aydın Yorat / İHA)

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