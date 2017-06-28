Anlaştılar: Kimyasal saldırı olursa Suriye vurulacak
ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de kimyasal saldırı olması halinde Suriye'yi vurma konusunda anlaştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de kimyasal saldırı olması halinde Suriye'yi vurma konusunda anlaştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'de olası kimyasal saldırının olması halinde Suriye'ye karşılık verebileceği konusunda anlaşıldığı bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye rejiminin kimyasal saldırı hazırlığında olduğunu, saldırıyı da Şayrat Hava Üssü'nden gerçekleştirebileceğini bildirdi. Suriye rejimi 4 Nisan 2017 tarihinde Han Şeyhun'a kimyasal saldırı düzenlemesi sonucu 100'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, 400'den fazla kişi de yaralanmıştı.
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