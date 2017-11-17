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Ankaragücü yine kazandı
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Ankaragücü yine kazandı

TFF 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ankaragücü, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TFF 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ankaragücü, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar
3. dakikada Denizlispor'da Kappel'in sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.
26. dakikada Ziya'nın sol kanattan açtığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Kappel meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
34. dakikada Kappel'le ver kaç yapan Ziya'nın şutu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
45. dakikada Kenan'ın sağ kanattan açtığı ortada topla buluşan Putsila'nın kafa vuruşu direğin hemen dibinden dışarı çıktı.
45+1. dakikada Ziya'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kappel'in şutu yandan dışarı çıktı.
45+2. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in ortasında topa yükselen Alihan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sedat'ın şutu Denizlispor savunmasında Ömer'e çarparak direğin hemen dibinden kornere çıktı.
61. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Kenan'ın şutu yan ağlarda kaldı.
69. dakikada sol kanattan Ferhat'ın pasına yükselen Kehinde'nin kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
73. dakikada köşe vuruşu kazanan Ankaragücü'nde topun başına Erdem geçti. Erdem'in pasında topa yükselen Umut Nayır topu meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Murat Özcan xx, Arkın Akgöl xx, Cemal Bingül xx
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır xx, Erdem Özgenç xx, Alihan Kubalas xx, Gençer Cansev xx, Sedat Ağçay xx, Kenan Özer xx, Anton Putsila xx, Arif Morkaya xx (Kehinde dk. 68 x), Ferhat Kiraz xx, Umut Nayir xx (Abdulkadir Kayalı dk. 81 ?), İlhan Parlak ? (Doka dk. 18 xx)
Yedekler: Korcan Çelikay, Castanero, Mahmut Akan, Enes Kubat, Szukula, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Denizlispor: Kaan Güler xx, Alp Kulga xx, Burak Altıparmak xx, Cenk Güvenç xx, Alperen Yazıcı xx, Ziya Alkurt xx, Andre Moritz xx (Berkan Afşarlı dk. 86 ?), Taşkın İlter xx, Anıl Taşdemir xx (Yasin Ozan dk. 79 x), Barış Örücü xx, Leandro Kappel xx
Yedekler: Zeki Ayvaz, Can Velioğlu, Veli Acar, Tarık Ergut, Atakan Üner, Şevki Çınar, Can Erel
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Goller: Alihan (dk. 45), Umut Nayır (dk. 73) (Ankaragücü), Kappel (dk. 26) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Alihan Kubalas, Umut Nayır, Arif Morkaya, Kehinde, Erdem (Ankaragücü), Alperen, Burak, Berkan (Denizlispor)

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında oyuncularımıza ikinci yarı biz gibi oynamalarını anlattık. İkinci yarı biz gibi oynadık ve kazandık" dedi.
TFF 1. Lig'in 12. hafta müsabakasında MKE Ankaragü, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi Ankaragücü 2-1 kazanırken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. İlk yarı biz gibi değildik. Rakip de buna müsaade etmedi. Kendi alanlarında çok kalabalık beklediler. Çok pozisyon üretemedik. Doğru zamanda bir gol bulup soyunma odasına bir sıfır önde gittik. Soyunma odasında oyuncularımıza ikinci yarı biz gibi oynamalarını anlattık. İkinci yarı biz gibi oynadık ve kazandık. Muhteşem taraftarımıza ve camiamıza armağan ediyorum bu galibiyeti" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"
Zor şartlar altında lige başladıklarını belirten Kartal, "Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen hiçbir zaman sıkıntıların bizim önümüze geçmesine müsaade etmedik. Bizi tuzağa düşürdüler. Ama sonuç olarak güzel bir cevap verdik. Bundan sonra hiçbir maç kolay değil. Bundan sonra oynayacağımız her maç böyle olacak. Gelen takımlar artık kapanarak oynayacak. Takımımın karakter bir gücü var. Bu sebeple biz her takımı yenebiliriz. 12 hafta oldu bir tane penaltı kullanamadık" şeklinde konuştu.
(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim - Ömer Çetin /İHA)
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