Ankara'yı bombalayan F-16 pilotundan Gülen itirafı

Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan F-16 pilotu Teğmen Y.K. darbe girişimi sırasında kullandığı F-16 ile Ankara'yı bombaladığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Darbe girişimi sonrasında başlatılan adli soruşturmalarda, Hava Kuvvetleri'ndeki F-16'larda görev yapan üç pilotun Gülen'le ABD'de bir araya geldiği anlaşıldı.

FETO'YU ZİYARET ETMİŞ

Milliyet'in haberine göre; bu pilotlar arasında yer alan Pilot Teğmen Y.K. ifadesinde TSK'da göreve başladıktan sonra 2015 ve 2016'da iki kez Gülen'i ziyaret edip görüştüğünü belirtti.

2016'daki görüşmesini darbe girişiminden 6 ay önce yaptığını söyleyen Y.K. özetle şunları anlattı:

"2014 Ekim'de Ankara'da dil sınavına girdim. ABD'deki uçuş okulunda eğitim almak için A.M.T. ve M.B. ile birlikte seçildim. ABD'ye gitmeden önce “abi” denilen Burak isimli şahıs bize San Antonio'da irtibat kuracağımız Ali isimli abinin numarasını verdi. ABD'ye gidince ankesörlü telefondan Ali isimli şahsı arayıp iki ay boyunca görüşmeye devam ettik. Uçuş eğitimi için bulunduğumuz Wichita Falls'tayken dallas'ta bulunan Mutlu isimli öğretmen olarak bildiğim Adanalı abi ile iki haftada bir görüşüyorduk.

2015 Ağustos'ta pilot arkadaşım M.B. ile ile gezme amacıyla New York'a gittik. Gitmeden önce Mutlu isimli abi, bize bir numara verip, New York'ta irtibata geçeceğimiz şahsı bildirdi. New York'ta bu şahsı aradık. Bize ismini söylemeyen şahıs bizi önceden belirlediğimiz yerden bir araçla aldı. Pensilvanya Strasburg bölgesinde adresini tam olarak bilmediğim, Gülen'in evinin olduğu yere gittik. Girişte nizamiye bölümünden kalacağımız odalar için giriş kartlarımızı verdiler. İki ayrı büyük binanın ortasında iki katlı pansiyon tarzı olan binaya girdik. Burada toplu namazlarımızı kıldık. Orada bulunan ve tanımadığım şahıslar ile oturup kitaplar okuduk. Akşam namazından sonra ben ve arkadaşım M.B.'yi salon tarzında bir odaya götürdüler. Odaya Fetullah Gülen gelerek bize sadece nereden geldiğimizi, ne için Amerika'da bulunduğumuzu sordu. Biz de ‘uçuş eğitimi almak için geldiğimizi, pilot olduğumuzu' söyledik. Yaklaşık bir dakika süren bu görüşme sonrasında odadan çıktık. Başka konuşma olmadı. O akşam biz oradan ayrılıp New York'a geçtik."