Ankara'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'deki operasyonda şehit düşen Piyade Er Emre Karagöz'ün acı haberi Ankara'daki baba evine ulaştı.

Hakkari'deki operasyonda şehit düşen Piyade Er Emre Karagöz'ün acı haberi Ankara'daki baba evine ulaştı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Koçtepe bölgesinde 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Er Emre Karagöz şehit oldu.

Şehidin acı haberi Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan baba ocağına ulaştı. Şehit Karagöz'ün bekar olduğu ve askere gitmeden önce babasının yanında sanayide çalıştığı öğrenildi.

Acı haberi alan ailenin yakınları ve komşuları Karagöz'ün evine taziye ziyaretine geldi. Evin önüne taziye çadırı kuruldu.

(Mustafa Apaydın - Yağmur Yıldız/İHA)