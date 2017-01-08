08.01.2017 19:57 Ankara Valisi Topaca'dan 'kar tatili' açıklaması

Ankara Valisi Ercan Topaca, meteorolojik verilere göre Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını açıkladı. Ankara Valisi Ercan Topaca, meteorolojik verilere göre Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını açıkladı.



Ankara Valisi Ercan Topaca, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, Meteorolojik verilere göre, Ankara'da okulların tatil edilmesini gerektiren bir durum bulunmamaktadır. İyi dersler" ifadelerini kullandı.

