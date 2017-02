01.02.2017 16:47 Ankara Valiliğinden 'Poyraz bebek' açıklaması

Ankara Valiliği, 3 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cihazlara bağlı olarak hayatını sürdüren Poyraz bebeğin ailesine Pursaklar Kaymakamlığı tarafından her ay 2 bin 500 TL nakdi destek sağlanacağını, bebeğin tedavisi için de düzenli olarak fizyoterapist görevlendirileceğini bildirdi. Ankara Valiliği, 3 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle cihazlara bağlı olarak hayatını sürdüren Poyraz bebeğin ailesine Pursaklar Kaymakamlığı tarafından her ay 2 bin 500 TL nakdi destek sağlanacağını, bebeğin tedavisi için de düzenli olarak fizyoterapist görevlendirileceğini bildirdi.

Ankara Valiliği, basında yer alan "Poyraz Bebek Yardım Bekliyor" haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada Pursaklar Kaymakamlığı tarafından aileye her ay 2 bin 500 TL nakdi destek sağlanacağı ve Poyraz Telli'nin tedavisi için de düzenli olarak fizyoterapist görevlendirileceği bildirildi.

Ankara Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Poyraz Bebek Yardım Bekliyor' başlıklı haberlere, paylaşımlara istinaden ikamet adresi belirlenen 3 yaşındaki Poyraz Telli'nin ailesi, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ile Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü tarafından 30 Ocak 2017 Pazartesi günü ziyaret edilerek durumu hakkında bilgi alınmıştır. Yapılan ziyarette, 3 yaşında olan Poyraz Telli'nin 3 aylık iken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bazı cihazlara bağlı olarak hayatını sürdürdüğü, işitme ve konuşma fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için de düzenli olarak fizyoterapist tarafından evde tedavi edilmesi gerektiği öğrenilmiştir. Ayrıca çocuklarının rahatsızlığı sebebiyle de ailenin ekonomik sıkıntılar yaşadığı anlaşılmıştır. Pursaklar Kaymakamlığı tarafından aileye her ay 2 bin 500 TL nakdi destek sağlanacak olup, Poyraz Telli'nin tedavisi için de düzenli olarak fizyoterapist görevlendirilecektir."

(Uğur Kan Yüksek/İHA)