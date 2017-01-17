17.01.2017 23:46 Ankara Valiliğinden patlama açıklaması

Ankara Valiliği, Çankaya'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını açıkladı. Ankara Valiliği, Çankaya'da bir binada doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 3 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, Çankaya Başçavuş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "İlimiz Çankaya İlçesi Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokakta bulunan bir binada saat 21.00 sularında, doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri olay yerine sevk edilerek müdahale etmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bina çevresinde de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.

Patlama sonucunda üç katlı olan binanın son katı kullanılamaz hale geldiğinin belirtildiği açıklamada, "Patlama sırasında binada bulunan 3 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri devam etmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

(Caner Ünver/İHA)

