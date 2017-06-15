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Ankara Valiliğinden 'CHP yürüyüşü' açıklaması
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Ankara Valiliğinden 'CHP yürüyüşü' açıklaması

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüş ile ilgili bir dizi tedbir alarak bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Ankara Valiliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı yürüyüş ile ilgili bir dizi tedbir alarak bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından bugün saat 11.00'de Güvenpark'ta toplanılarak İstanbul Maltepe'ye kadar devam edeceği açıklanan yürüyüş ile ilgili olarak bazı tedbirlerinin alınmasının uygun bulunduğu vurgulandı.
Valilik, yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esas olduğuna dikkat çekerek bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uymasının zorunlu olduğunu vurguladı. Katılımcıların, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacağı kaydedilerek, "Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır. Yürüyüş, Ankara ili sınırları içerisinde E-5 Karayolu güzergahı takip edilerek yapılacaktır.Yürüyüş güzergahında bulunan yerleşim yerlerinde miting ve benzeri etkinlikler yapılmayacaktır. Yürüyüş sırasında varsa kaldırımlar yoksa banket kullanılacaktır. Taşıtların seyrine mani olacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde yola girilmeyecektir. Katılımcıların can güvenliğinin ve trafik düzeninin sağlanması açısından hava kararmadan önce yürüyüş günlük olarak sonlandırılacaktır" denildi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Valilik, yürüyüş nedeniyle, saat 09.30 itibariyle Kolej Kavşağı-Anadolu Meydanı (Tandoğan) arası, Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimi-Ulus kavşağı arası, saat 11.00 itibariyle, Erbakan Meydanı-Baruthane Kavşağı arası, Ulus Meydanı-Baruthane Kavşağı arası, Demokrasi Meydanı (Tren Garı Kavşağı)-Baruthane Kavşağı arasında kalan cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Ayrıca, saat 08.00 itibariyle etkinlik sona erene kadar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanındaki tüm Metro durakları kapatılacak olup seferler bir önceki ya da bir sonraki duraktan sağlanacağı bildirildi.
Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarının faydalı olacağının değerlendirildiğine dikkat çekildi.

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