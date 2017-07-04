Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 31 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Üniversitesinden 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Üniversitesinden 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) ilişkin soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, tamamı ihraç edilmiş ve açıkta olan Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.

(Yağmur Yıldız/İHA)