Ankara Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 31 kişiye gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Üniversitesinden 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarında FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara Üniversitesinden 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) ilişkin soruşturmalar kapsamında; Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen, tamamı ihraç edilmiş ve açıkta olan Ankara Üniversitesi personeli 31 kişi hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı. (Yağmur Yıldız/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.