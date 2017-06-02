Ankara şehidini uğurluyor

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Albay Küçükdemirkol için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazına Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katılıyor.

Yasemin Küçükdemirkol ile evli olan 47 yaşındaki şehit Albay Küçükdemirkol'un Gökhan ve Zeynep isminde iki çocuğu olduğu öğrenildi. Babası vefat eden şehidin annesi Muazzez Küçükdemirkol'un ise İstanbul'da yaşadığı belirtildi.

(İlker Turak - Ömer Çetin / İHA)