Ankara şehidini uğurladı

Şırnak'ta Milli Karakolu üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Sefa Tiftik, Ankara Beypazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ta Milli Karakolu üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Sefa Tiftik, Ankara Beypazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın Balveren beldesinde Milli Karakolu üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sefa Tiftik için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara Valisi Ercan Topaca, askeri yetkililer ile şehidin babası Alaattin, annesi Fikriye, ablası Betül Tiftik, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu tekbirler ve gözyaşları içinde bir süre taşındı. Daha sonra şehit Tiftik'in naaşı defnedilmek üzere ilçe mezarlığına götürüldü.

(Uğur Kan Yüksek - Kaya Güneş - Fatih Erdoğan / İHA)