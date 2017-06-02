Ankara şehidini uğurladı

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

Şırnak Şenoba'da 13 askerin şehit olduğu helikopter kazasında hayatını kaybeden Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına şehidin annesi Muazzez Küçükdemirkol, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye ile getirildi. Şehidin eşi Yasemin Küçükdemirkol ve oğlu Gökhan ile kızı Zeynep'te cenaze töreninde yerini aldı. Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Küçükdemirkol'ıun Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Top arabasına eşlik eden şehidin annesi Muazzez Küçükdemirkol, sürekli dua etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya da, şehidin ailesinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Şehidin oğlu Gökhan, cenazenin geçişi sırasında babasına selam durdu ve el salladı. Kardeşi Gökhan'ı teselli etmeye çalışan şehidin kızı Zeynep ise cenazenin geçişi sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, şehidin aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazenin geçişinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Akar ve Bakanlar, aileye taziye dileklerinde bulundu. Başbakan Yıldırım, şehidin oğlu Gökhan ile yakından ilgilendi, sohbet etti. Şehit Piyade Albay Oğuzhan Küçükdemirkol, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verilecek.

(İlker Turak - Mustafa Apaydın - Fatih Erdoğan - Ömer Çetin - Yağmur Yıldız / İHA)