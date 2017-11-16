Ankara merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu! 60 gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emekli ya da meslekten ihraç edilen eski 108 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

60 GÖZALTI

Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Ankara'daki operasyonlarda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.

ESKİ POLİSLER

Şüphelilerin arasında eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.

Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.