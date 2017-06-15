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Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!
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Ankara'dan İstanbul'a Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşü!

ANKARA'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk etabı tamamladı. Kılıçdaroğlu'na ilk gün kalabalık bir milletvekili grubu ile birlikte ailesi eşlik etti. Kılıçdaroğlu saatler süren yürüşten sonra yorgun değilim dedi.

Ankara Güvenpark'tan başlayan yürüyüş tahminlere göre 24 gün sonra İstanbul Maltepe Cezaevinde bitecek. Adalet yürüyüşünün ilk günkü etabında fazla bir yol alınamadı. Kemal Kılıçdaroğlu birinci etabın bittiğini açıklarken, CHP'liler ilk yürüşün yorgunluğunu atmaya çalışıyor. 

Ankara'dan İstanbul'a düzenlenen yürüyüşe yoğun bir katılım oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elinde ADALET yazan pankartla yürüdü. Yanında gelini ve oğlu da vardı.

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İLK GÜN TAMAMLANDI

Yürüyüşün ilk gün etabı tamamlandı. İlk ünde Güvenpark'tan ancak 75. Yıl Hipodromuna gidilebildi. Çankaya ve Yenimahalle Belediyeleri'nce oluşturulan alanda çimlerde dinlenen Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşün birinci etabını tamamladıklarını belirtip, "Yorgun değiliz, kararlıyız, endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi, bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldığına ilişkin. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul'a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın." ifadesini kullandı.

GECE NEREDE YATACAK?

Yürüyüşü Eryaman'da noklayan Kemal Kılıçdaroğlu bu gece çadırda konaklayacak.

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Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte gelini ve oğlu da yürüyor.

KISA SÜRELİ ARBEDE

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Kılıçdaroğlu 'Adalet Yürüyüşü'ne devam ettiği sırada Yenimahalle Köprüsü yakınlarında, yolun karşı tarafında duran bazı araçlardan Rabia işareti yapıldı. Bunun üzerine, yürüyüşe katılan bazı kişiler ile Rabia işareti yapanlar arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay, Çevik Kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte eşi de yürüyüşe katılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş öncesinde de flaş açıklamalar yaptı ve 'artık yeter' dedi.

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22 KM YÜRÜYÜP ÇADIRDA KALACAK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel izlenecek güzergahı da açıkladı. Buna göre kortej bugün Yenibatı'daki 75. Yıl Hipodromu'na kadar yürüyecek.

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Bugünkü yürülüş yaklaşık 22 kilometre sürecek. Yürüyüşün finalinde Kılıçdaroğlu ve yanındakiler çadırda kalacaklar. Yürüyüş 24 gün olarak planlandı.

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Yürüyüşe ÖDP ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu da katıldı.

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CHP'nin yürüyüş kortejine gelenler Güvenpark'a aranarak alındı. Çok sayıda CHP'li de yürüyüşte yer alıyor.

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ANKARA'DA BU YOLLAR KAPALI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.30 itibarıyla Kolej kavşağı-Anadolu Meydanı (Tandoğan), Atatürk Bulvarı Meşrutiyet Caddesi kesişimi-Ulus kavşağı kapatıldı. Saat 11.00 itibarıyla de Erbakan Meydanı-Baruthane kavşağı, Ulus Meydanı-Baruthane kavşağı, Demokrasi Meydanı (tren garı kavşağı)-Baruthane kavşağı arasında kalan cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağı bildirildi. Valilik, vatandaşlardan, mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yollar ile metro ulaşım durumunu dikkate almalarını istedi.

ANKARA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği bugün son dakika olarak yürüyüşle ilgili açıklama yaptı. Ankara Valiliği, "Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

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