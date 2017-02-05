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Ankara'daki ilk 15 Temmuz davası yarın başlıyor
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Ankara'daki ilk 15 Temmuz davası yarın başlıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili 27 kişi hakkında açılan dava yarın başlıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığında meydana gelen olaylarla ilgili 27 kişi hakkında açılan dava yarın başlıyor.
FETÖ'nün Ankara'daki darbe girişiminde yaşanan olaylara ilişkin görülecek ilk dava olan, Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığındaki olaylar hakkında açılan dava yarın Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlıyor. 27 sanıklı dava Sincan Cezaevi Yerleşkesinde inşa edilen yeni duruşma salonunda görülecek. 5 gün sürecek olan davada, sanıkların savunmaları alınacak. Sanıkların, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapse çarptırılmaları isteniyor.
(Abdullah Sarıca / İHA)
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