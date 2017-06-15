Ankara'daki darbe girişimi davalarında ilk karar çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın derdest edilmesine ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın derdest edilmesine ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü içine inşa edilen duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmanın öğleden sonraki kısmında mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki kararını açıkladı. Buna göre Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Murat Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşçı, Memnan Yeşilbaş, Selçuk Uçak, Yüksel Karatay ve Osman Ertuğal hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklara ayrıca "kişi hürriyetini yoksun kılma" suçundan da 12'şer yıl hapis cezası verildi. Yunus Emre Ceviz, Ömer Eraslan, Güven Kiper, Sebhetullah Demir ve Murat Sarı hakkında ise müebbet hapis cezası ile 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış'a da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Sanıklar arasında yer alan erler Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin'in beraatine karar verildi. Davanın firari sanığı eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun dosyasının ayrılması istenildi.

(Abdullah Sarıca /İHA)