Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri

Ankara polisi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Ankara polisi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ankara ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ankara polisi, İngiltere Başbakanı May'in ziyareti öncesi teyakkuza geçti. Ekipler, özellikle Kızılay bölgesinde yoğunlaşarak, Kızılay'a çıkan yollar üzerinde arama noktaları oluşturdu. Şüpheli araçlar üzerinde arama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını gerçekleştirdi. Bölgede dedektör köpeklerle de çalışmalar yürütüldü. Öte yandan sivil ekipler de bölgede şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgulaması yaptı. (Abdullah Sarıca - Burak Altun/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.