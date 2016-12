30.12.2016 14:58 Ankara'da yılbaşında yoğun güvenlik önlemi

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşı gecesi Ankara'nın üç önemli merkezinde trafikten, araçtan arındırılmış bir bölge oluşturacaklarını belirterek, toplamda 5 bin 800 civarında personelin görev yapacağını bildirdi. Vali Topaca, 'Bize ulaşmayan bilgiler, istihbaratlar olabilir veya tespit edemediğimiz riskler olabilir düşüncesiyle bu şekilde tedbir alıyoruz' dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşı gecesi Ankara'nın üç önemli merkezinde trafikten, araçtan arındırılmış bir bölge oluşturacaklarını belirterek, toplamda 5 bin 800 civarında personelin görev yapacağını bildirdi. Vali Topaca, "Bize ulaşmayan bilgiler, istihbaratlar olabilir veya tespit edemediğimiz riskler olabilir düşüncesiyle bu şekilde tedbir alıyoruz" dedi.



Ankara Valisi Topaca, yılbaşı gecesi Başkentte alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılbaşı gecelerinin Türkiye'de normal zamanlara göre biraz daha hareketli geçtiğini belirten Topaca, bu kapsamda bazı tedbirler aldıklarını kaydetti. Topaca, "Tedbirlerin hepsinin temel amacı var. Kamu düzenini, kamu güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın gerek sokakta, gerek umuma açık eğlence ve istirahat yerleri dediğimiz eğlence mekanlarında oralara gidip gelişlerinde ve dışarıda bulundukları süre içerisinde güven içerisinde bu geceyi geçirmelerini temin etmeye dönüktür bu aldığımız tedbirler" diye konuştu.



"Ankara'nın üç önemli merkezinde trafikten, araçtan arındırılmış bir bölge oluşturuyoruz"



Tedbirlerin 6 başlık altında toplanıldığını söyleyen Topaca, "Birincisi yarın başlayacak valilik bünyesinde bir kriz merkezi kuruyoruz. Vali yardımcımızın başkanlığında, ilgili kurum emniyet, jandarma, Halk Sağlığı, Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi, Sağlık Müdürlüğü gibi, Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir kriz merkezimiz var. Oradan bu tedbirleri yönetiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman ilk oraya intikal ediyor, oradan da görevlilerimizi yönlendirmek suretiyle tedbir alıyoruz. Güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara'nın üç önemli merkezinde Kızılay Meydanında, Bahçelievler 7'inci Caddede, Tunalı Hilmi Caddesi'nde trafikten, araçtan arındırılmış bir bölge oluşturuyoruz. Bu saydığım gerek Kızılay'da Çankaya istikametinden Kızılaya doğru Meşrutiyetin sağa dönüşteki yerden itibaren araç trafiğine kapatıyoruz. Yukarıdan Çankaya'dan Kızılay istikametine doğru gelen araçlar oradan Meşrutiyete yönlendirilecekler. Ulus'tan Kızılay istimaketine doğru giderken Zafer Çarşısı'nın orada iki yönlü trafiğe kesiyoruz. Ulus'tan Kızılay istikametine doğru giden araçları da oradan Necatibey Caddesi'ne yönlendiriyoruz. Kolej'den Kızılay'a doğru gelirken de yine aynı şekilde Kolej kavşağında Ulus istikametine sağ ve sola dönüşler var. Oralara yönlendirilecek. Kolej'den itibaren de Kızılay'a doğru yine trafik akışı olmayacak. Vatandaşlarımızın bu tedbirleri bilmesinde, duymasında fayda var. O saatlerde yarın akşam 18.00'dan itibaren başlayacak araç trafiğine kapatıyoruz. Vatandaşlarımız daha önceden oralara park edilmiş araçları varsa onları da özellikle rica ediyoruz saat 20.00'a kadar araçlarını yarın çekmelerini bekliyoruz. O saatten sonra orada araç kalırsa onlar da çekici marifetiyle çekilecektir" ifadelerini kullandı.



"Arındırılmış bölgeye vatandaşlarımız da belli bir saatten sonra girişlerde kontrollü bir şekilde alınacaktır"



Maltepe istikametinden Kızılaya doğru gelen Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda da Devlet Personel Başkanlığının önünden İzmir Caddesi kavşağından araç trafiğine kapatıldığını kaydeden Topaca, şöyle konuştu:



"Oradan sağ tarafa Kumrular Sokağa doğru bir dönüşü olacaktır. 7.Cadde'de araç trafiğine kapatıyoruz. Milli Kütüphane'nin oradan 7.Cadde'nin sonuna kadar olan bölümde yan yollarda dahil olmak üzere araç trafiğine kapalı olacaktır. Her bir girişe araç trafiğine kapalı olacak şekilde bizim bariyerlerimizle gerekirse kamyonlarla büyük araçlarda koymak suretiyle herhangi bir şekilde aracın girmesini önleyeceğiz. Bu arındırılmış bölgeye vatandaşlarımızda belli bir saatten sonra girişlerde kontrollü bir şekilde alınacaktır. İstiyoruz ki vatandaşlarımız bu arındırılmış bölgelerde rahat bir şekilde gezsin, dolaşsın, eğlensin, dinlensin kafasında herhangi bir güvenlik endişesi olmasın düşüncesiyle buralara girişlerde çıkışlar da gelen vatandaşlarımız aramadan geçirilerek alınacaktır. Tunalı Hilmi Caddesi'nin girişinde Çankaya'dan aşağıya doğru indiğiniz zaman Kuğulu Kavşağı'ndan kapatıyoruz. Esat Caddesi'ne kadar olan bölüm yan yollar da dahil olmak üzere trafiğe kapalı olacaktır. Oralarda da yan yollarda bariyerlerle kapatılacak. Vatandaşlarımız Tunalı Hilmi Caddesinde oradaki mekanlarda veya cadde üzerinde yılbaşını karşılamak, vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızda oraya kontrollü şekilde alınacaktır."



Arjantin, Filistin, Çankırı, Park Caddelerinde de yoğun tedbirlerin olacağını ancak trafiğe kapalı olmayacağını bildiren Topaca, "Vatandaşlarımızın güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. Bu tedbirler vatandaşlarımızın güvenliği için kentimizin güvenliği için bu tedbirleri alıyoruz" dedi.



"Herhangi bir şekilde araçla saldırı olmasın diye 49 noktayı kapattık"



Yarın akşam Kızılay'da ve 7'inci Cadde'nin bazı bölgelerinde 12 tane de atlı polislerin görev yapacağını ifade eden Vali Topaca, "49 noktada da araçlarla kapama yapıyoruz. Kamyon türü araçlarla herhangi bir şekilde araçla saldırı olmasın diye 49 noktayı kapattığımızı ifade etmek istiyorum. İlimizde bulunan 80 civarında umuma açık eğlence ve istirahat yeri resmi adı gazino olabilir, kafe olabilir değişik isimleri var 80 civarında alkollü içki servisinin de yapıldığı bazı eğlence mekanlarında kontrollü giriş olacaktır. Çünkü oralara da yılbaşı dolayısıyla bazı grupların herhangi bir şekilde müdahale etmesini önlemek, herhangi bir eylemin yapılmasına fırsat vermemek için oralara da belli bir kontrolden geçirerek alacağız. Bu işletmelerin sahiplerine de tebligat yaptık. Özellikle rica ediyoruz bu konuda onlarında kendi özel güvenlik personeli olanlar bu hususta bize yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Buraların da hedef olma ihtimali var. Eğlence mekanlarını da sıkı bir şekilde kontrol ve denetimden geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"Toplamda 5 bin 800 civarında personelimiz görev yapacaktır"



İl genelinde ilçeler de dahil olmak 5 bin 800 civarında personelin görev yapacağını dile getiren Topaca, "Bunun bin 190 tanesi jandarmadır. Diğerleri polistir. Bu geceye mahsus tedbir alacağımız bir yerde bazı ibadethanelerde, kiliselerin bulunduğu bazı mekanlarda da ayrıca tedbir alacağız. 11 ibadethane var oralarda tedbirimiz var. Ankara ilimizde bulunan 88 elçilik, yabancı temsilcilik olmak üzere 156 noktada da varolan tedbirlerimize ilave bazı güvenlik tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kaydetti.



2017 yılının barış, huzur, kardeşlik, güzellikler getirmesini temenni eden Topaca, toplantıda basın mensuplarının soruları da yanıtladı.



Güvenlik tedbirlerinin kesintisiz devam ettiğini ve bu gece de olduğunu belirten Topaca, "Yarın sabahtan itibaren tüm 5 bin 808 sayısına ulaşacağız" dedi.



"Çok açık ve çok net bir tehdit bu geceye mahsus bize ulaşan bir şey yok"



Vatandaşlara yılbaşı gecesinde rahat olmalarını tavsiye eden Ankara Valisi Topaca, şunları kaydetti:



"Biz devletiz bize birçok istihbarat gelir ihbar gelir hepsini değerlendiririz. Bu kapsamda tedbirlerimizi geliştiririz. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz ülke olarak, Ankara olarak. Biz hiçbir açık bırakmadan bu tedbirleri alıyoruz. Her zaman bir riskin olması gerekmiyor, yönetim olarak değerlendirdik vatandaşlarımızın huzur içinde yılbaşını kutlaması için bu tedbirleri alıyoruz. Gerek ülkemizde gerek en son Berlin'de olan hadise dahil olmak üzere her ihtimali düşünüyoruz. Çok açık ve çok net bir tehdit bu geceye mahsus bize ulaşan bir şey yok. Daha önceki son 1 yıldır devam eden gerek PKK'nın gerek DEAŞ'ın gerekse diğer terör örgütlerinin eylem türlerini de dünyadaki ve ülkemizdeki dikkate alarak bu tehditleri geliştirdiğimizi ifade ediyorum. Bunun benzerini 29 Ekim törenleri sırasında da uygulamıştık. O zaman belli istihbaratlar vardı. Aynı şeyler bugün içinde bize ulaşmayan bilgiler, istihbaratlar olabilir veya tespit edemediğimiz riskler olabilir düşüncesiyle bu şekilde tedbir alıyoruz."