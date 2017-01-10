10.01.2017 20:58 Ankara'da yerel gazeteciye saldırı

Ankara'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Güven Hafızoğlu'na maskeli kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Ankara'da yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan gazeteci Güven Hafızoğlu'na maskeli kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Polatlı'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yerel bir gazetede köşe yazarlığı yapan Güven Hafızoğlu, Gazi Mahallesi Baykal Sokak'ta otomobilini park edip evine gittiği sırada Atatürk İlkokulunun yanında maskeli kişilerin saldırısına maruz kaldı. Aldığı tekme ve yumruk darbelerinin ardından yerde baygın halde yatan Hafızoğlu'nun yardımına mahalle sakinleri yetişti. Hafızoğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından Polatlı Devlet Hastanesine götürüldü.

Gerçekleştirilen saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Hafızoğlu, "Ben şu anda tehdit altındayım. Her an iş yerime, şahsıma veya aileme saldırı söz konusu olabilir. Saldırıyı birilerinin beni susturması için yaptırdığına inanıyorum. Yapanların en kısa zamanda yakalanacağını ümit ediyorum" dedi.

Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

(Hamza Kabasakal/İHA)

