Ankara'da yangın: 2 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Motor yağı satışı yapılan iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı. Motor yağı satışı yapılan iş yerinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin yaptığı açıklamada, "İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında patlama olduğu söz konusu değil. Burası bir oto parçası deposu. Nedeni henüz belli olmayan bir yangın olduğu tarafımızdan bilinmektedir. Yangının nedenleri araştırılıyor. Elimizdeki bilgilere göre 4 tane yaralı var, 2 tane vefat eden kişi var. Yaralıların 2'si ağır yaralı, 2'si hafif yaralı. Söndürme çalışmaları bitti, soğutma çalışmaları ve yangının nedenini araştırmak adına çalışmalara devam ediyorlar" dedi.

(Zeynep Babacan - Burak Altun /İHA)