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Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı
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Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonları: 171 gözaltı

Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonlarında, toplamda 171 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu ve terör operasyonlarında, toplamda 171 kişi gözaltına alındı.
Ankara polisi, sabah saat 06.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Kale, İsmetpaşa, Hacıbayram ve Atıfbey mahallelerinde helikopter destekli narkotik operasyonu gerçekleştirdi. Önceden tespit edilen noktalara şafak baskını gerçekleştiren ekipler, çeşitli noktalarda şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde arama yaptı. Ankara Valisi Ercan Topaca, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Sabaha karşı özellikle uyuşturucu ağırlıklı olmak üzere Altındağ bölgesinde operasyon planladıklarını anlatan Topaca, uyuşturucu satım ve kullanımının kamu düzenini olumsuz etkileyen en önemli faaliyetlerin başında geldiğini ifade etti.

58 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu ile mücadele konusunu devlet olarak çok önemsediklerini dile getiren Topaca, özellikle gençlere ve okullarda okuyan çocuklara yönelik yapılan faaliyetlere göz açtırmama kararlılığında olduklarını vurguladı. Topaca, operasyonun Kale, İsmetpaşa, Hacıbayram ve Atıf Bey Mahallesi ağırlıklı olarak yapıldığını belirterek, "Bu operasyona Çevik Kuvvetten, Özel Harekattan, Asayişten, Kaçakçılıktan, Mali Şubeden ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden ekiplerimiz katılmıştır. Toplamda genel arama ve kontroller kapsamında 15 eve de girilmiştir. Bu kapsamda 58 şüpheli gözaltına alındı. Satışa hazır, paketlenmiş vaziyette bin 929 gram esrar maddesi, bin 376 adet extacy hap, bin 58 gram metanfetamin, 577 gram eroin, 220 gram kokain, 6 adet ruhsatsız tabancı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet tabanca mermisi, 2 adet el telsizi, bin 565 paket gümrük kaçağı sigara, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 725 TL para ele geçirilmiştir" diye konuştu.

15 ŞUBAT ÖNCESİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE OPERASYONDA 113 GÖZALTI
Vali Topaca, uyuşturucunun aynı zamanda fuhuş ve terörle de birlikte giden suç çeşidi olduğunu vurgulayarak, bu alanda alınan her tedbirin aynı zamanda terörle mücadeleye de, fuhuşla mücadeleye de önemli katkılar sağladığını söyledi. Topaca, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat için tedbirler almaya başladıklarını bildirdi. 15 Şubat nedeniyle bazı hareketlenmelerin olabileceği düşünülerek operasyonlara kesintisiz devam edildiğinin altını çizen Topaca, "Cumadan bu yana 36 PKK, 67 DEAŞ ve 10 MLKP terör örgütü mensubu olmak üzere 113 kişi bu kapsamda gözaltına alındı. Bunların soruşturmaları adli ve idari yönden devam etmektedir" dedi.
(Abdullah Sarıca / İHA)
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