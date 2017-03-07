Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Başkent'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Başkent'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cemal Ş. (22) kontrolündeki 26 UH 922 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı ile Cemal Gürsel Caddesi'nin kesiştiği yerde, sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 58 YE 414 plakalı otomobilin arkasına çarptı. Cemal Ş.'nin çarptığı otomobil, savrularak yol kenarındaki yön tabelasına vurdu. Kaza sonucu, yön tabelasına çarpan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılar arasında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 UH 922 plakalı aracın sürücüsü Cemal Ş., kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Daha sonra polise teslim olan Cemal Ş., gözaltına alındı. Kaza nedeniyle Mevlana Bulvarı'nın iki şeridi yaklaşık 1 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, bu süre zarfında yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Musa Erdoğan - Onur Emre Durak/İHA)