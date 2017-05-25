Ankara'da Trabzon fırtınası

Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılışı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'nin açılışı, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliklerin açılış programında katılımcılara seslenen TBMM Başkanı İsmail Karaman, 15 Temmuz gecesi yaşananlara dikkat çekti. "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile silah arkadaşıyız" diyerek sözlerine başlayan Kahraman, "15 Temmuz gecesinin yiğit insanlarındandır ve ilk harekatın olduğu andan itibaren vaziyet eden insanlarındandır. 249 tane şehidimiz oldu. Bir badire atlattık. Gelişmemizi engellemek isteyen dünya teşvik etti. Uzun süren hazırlık dönemi oldu ve bir zavallı meczubu, bir yüz karası insanı alet etti ama 20 saat içinde Türkiye büyük badireyi atlattı. Sadece Türkiye için değil bölge için de karanlık bir girişim engellenmiş oldu. Türkiye bir daha darbeler ile karşılaşmayacak. Çünkü kendisini halka kabul ettirmeyen hiçbir hareket muvaffak olamaz" dedi.

Trabzon'un Türk-İslam dünyası için önemini vurgulayan Kahraman, "Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u 28 Ağustos 1461'de fetih etti. Şehirlerin fetihleri törenlerle kutlanır, kurtuluşları kutlanmaz. 'Ben esirdim, kurtuldum' diye kutlama olmaz. Osmanlı padişahları bu şehirde yetişti. Yavuz Sultan Selim Trabzon'da yetişti. Trabzon'da öyle bir yetişti ki ağabeylerinin önüne geçip Osmanlı padişahı oldu. Sadece 8 yıl padişahlık yaptı, Osmanlı topraklarını 2,5 kat arttırdı. Mısır seferinde halifeliği aldıktan sonra manevi emanetleri Topkapı Sarayı'na getirdi. 'Burada kıyamete kadar 24 saat boyunca Kur'an okunacak' dedi, halen okunuyor. Kanuni Sultan Süleyman Trabzon'da yetişti. Yaptığı tüm işleri kanuna nizama göre yaptı. Fetvasız hiçbir iş yapmadı. İşte bu topraklarda bu vardır, adalet vardır, asalet vardır" ifadelerini kullandı.



"FAZLA SÖZE GEREK YOK, SÖZ SERGİLENENLERDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Trabzon Günlerine teşrif eden hemşehrileri ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen misafirlere teşekkür etti. Bakan Soylu, "Trabzon; Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un şehridir. Sümela'nın, Uzungöl'ün, Kadiralak'ın, tüm güzelliklerin, çayın, fındığın, asil insanların şehridir. Buraya gelen tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Burada Akçaabat'ın köftesini, kuymağın nasıl yapıldığını, Araklılı kadınların el emeği göz nuru eserlerini, Ortahisar'ı, Zağnos'u, Ortamahalle'yi göreceksiniz, Trabzon'u yaşayacaksınız. Çok fazla söze gerek yok çünkü burada artık söz sergilenenlerindir" diye konuştu.



"TRABZON'UN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ TARTIŞILMAZ"

Karadenizli birisi olarak bu coğrafyanın üyesi olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şunları söyledi:

"Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'ya bizleri bu büyük şölene davet ettiği için teşekkür ediyoruz. Şehirlerin dinamiklerini ortaya koyması çok önemlidir. Trabzon'un Türkiye için önemi tartışılmaz. Karadeniz'in bir vatandaşı olarak bu coğrafyanın üyesi olmaktan gurur duyuyorum."



"BİZ BAYBURTLULARA DA HER YER TRABZON"

Maliye Bakanı Naci Ağbal da Trabzon Günleri'nin açılışında katılımcılara seslendi. Bakan Ağbal, "Trabzonluların dediği gibi biz Bayburtlulara da her yer Trabzon. Bu şöleni tertip edenlere teşekkür ediyorum, Trabzonlulara saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



GÜMRÜKÇÜOÜĞLU: DESTEKLERİNİZİN DEVAMINI TALEP VE ARZ EDİYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da, Trabzon Günlerinin açılışında Trabzon halkı adına katılımcılarla birebir ilgilendi. Trabzon Günlerinde ev sahipliği yapan Gümrükçüğoğlu, etkinliklerin açılışındaki konuşmasında, "Trabzon halkı adına bizlere şeref verdiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trabzon halkının şükranlarını devletimizin büyüklerine arz ediyorum. Trabzon'a desteklerinizin devamını da talep ve arz ediyoruz" diyerek devlet erkanı ve katılımlara seslendi.

"Tatillerinizde, boş zamanlarınızda sizleri Trabzon'a bekliyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Gümrükçüoğlu, "Trabzon bu ülkenin taşıdır, toprağıdır, çimentosudur. Trabzon insanı gözünü kırpmadan vatanı ve milleti için canını feda etmeye hazırdır, 15 Temmuz gecesi bunu bir kez daha göstermiştir. Trabzonlu 'tek devleti, tek vatanı, tek milleti, tek bayrağı' bu şekilde ilelebet yaşatacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından Trabzon Günleri'nin açılış kurdelesi; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bakanlar ve protokol mensupları tarafından kesildi. TBMM Başkanı Kahraman, İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu ve katılımcılar, açılışın ardından AKM'deki stantları tek tek gezdi.

Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve bugün başlayan etkinliklerin açılış programına; TBMM Başkanı İsmail Karaman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Ayşe Sula Köseoğlu, Adnan Günnar, Salih Cora, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kamu kurumları ve STK'ların yetkilileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Akçaabat Belediyesi ekiplerinin horon gösterileri ile başlayan açılış programında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı da küçük bir konser verdi. Ankara AKM'de bugün başlayan Trabzon Günleri 28 Mayıs akşamına kadar devam edecek.

(İlker Turak - Ersen Küçük - Mustafa Apaydın/İHA)