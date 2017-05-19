Ankara'da şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle bir ilkokulu su bastı, buğday ekili tarlalar zarar gördü.

Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle bir ilkokulu su bastı, buğday ekili tarlalar zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Kerpiç Mahallesi'nde 10 dakika yağan şiddetli doludan sonra başlayan yağmur sonrası gelen sel suları Kerpiç İlkokulu'nu bastı. Okul bahçesindeki duvar yıkılırken, okulun zemin katı ve bodrum katı sular altında kaldı. Okul müdürünün ASKİ'ye haber vermesiyle gelen vidanjör yağmurun dinmesiyle içerideki suyu tahliye etti. Bazı evlerinde sular altında kaldığı belirtilirken toprak kaymasından dolayı evlerde çatlaklar meydana geldi. Bunun yanında bazı ekili alanlar da zarar gördü.

Kerpiç Mahalle Muhtarı Ömer Kaya İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "10 dakikalık bir dolu yağdı. Ardından da aşırı yağmur yağmaya başladı. Okulun bahçe duvarı bunun yanında kalorifer dairesi ve konferans salonu zarar gördü. Köyümüzdeki bazı evler de toprak kaymasından kaynaklı çatlaklar oluştu. Öğrenciler okulun 1. katına çıkarıldı. Uzun süre okul içerisinde mahsur kaldılar" dedi.

Kerpiç Mahallesi'nden olan Haymana Ziraat Odası Başkanı Halil İbrahim Balıkçı, "Köyümüzde aşırı dolu yağışına maruz kaldık. Ekili alanlarımızdaki hasarı yağmurun dinmesinin ardından inceleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Hamza Kabasakal/İHA)