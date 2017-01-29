Ankara'da seyir halindeki dolmuş alev aldı

Ankara'da bir dolmuş seyir halindeyken alev alarak yandı.

Ankara'da bir dolmuş seyir halindeyken alev alarak yandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir yolu üzerinde seyretmekte olan bir dolmuş, Ümitköy sapağında bilinmeyen bir nedenden ötürü alev aldı. Durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaşlar bir yandan da yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önlemeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılmaz hale geldi.

(Abdullah Sarıca / İHA)