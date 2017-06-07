Ankara'da sel koyunları telef etti

Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.

Ankara'da şiddetli yağmur sebebiyle oluşan sel, 100'den fazla koyunu telef etti. Çobanlar yaklaşık 2 metre yüksekliğe ulaşan selden canlarını zor kurtardılar.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler Köyü'nde önceki gün aniden bastıran şiddetli yağmur sonucunda oluşan sel, koyun sürüsünü vurdu. Yaklaşık 2 metre yüksekliğine ulaşan sel bölgede hayvancılıkla uğraşan Adil Çelik'in 90, Murat Ceylan'ınsa 10 kuzusunu telef etti. Olayı bire bir yaşayan sürü sahipleri canlarını zor kurtarırken, afet sonrası bölgede oluşan manzara olayın vahametini gözler önüne serdi.



"ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETTİ, HAYVANLARI KURTARACAK İMKANIMIZ OLMADI"

Gölbaşı Emirler Köyü'nde küçüklüğünden beri hayvancılıkla uğraştığını ve daha önce böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten sürü sahibi Adil Çelik, yaşadığı felaketi şu cümlelerle anlattı:

"O gün aniden bir dolu sonrasında şiddetli yağmur yağdı. Yıllardır burada hayvancılık yaparım, dağda taşta gezerim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Çok büyük bir felaketti, hayvanları kurtaracak imkanımız olmadı. Anca kendimizi canımızı kurtarabildik. 45 koyun, 45 tane de kuzum gitti."

Devletten yardım beklediğini ifade eden Çelik, "Bankadan iki yıllığına kredi aldım. Banka, 'seni sigortaladık, hayvanları değil' diyerek zararı karşılamıyor. Bankadan mantıklı bir açıklama bekliyorum" dedi.



"KENDİ CANIMI ZOR KURTARDIM"

Olayda 10'dan fazla kuzunu kaybeden bir başka sürü sahibi Murat Ceylan da her şeyin 20 dakika içerisinde olup bittiğini ve kendi canını zor kurtardığı söyledi. Sel sularının yaklaşık 2 metre yüksekliğe kadar ulaştığını aktaran Ceylan, "Bir bulut yağmuru geldi. Yağmurun şiddetinden göz görmüyordu. O an için benim 10-15 kuzum sele kapıldı onları kurtarayım derken kendi canımı zor kurtardım. O anda su yükseldikçe kendimi yukarılara çekmeye çalıştım ancak o şekilde kurtuldum. Yağmur dindikten sonra ortalık açıldı. Jandarmaları gördüm. Adil Çelik'in koyunlarını gördüm. Yaklaşık 80-90 tane koyun telef olmuştu. Çocukluğumdan beri bu köyde yaşıyorum daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

(Selçuk Böke - Emre Yüzügüldü/İHA)