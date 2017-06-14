Ankara'da Sanayi Bölgesi'nde patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nın iddiasına göre ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil yedek parçaları ile motor yağı satan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı kişi ise kayıp.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları yaralıların olduğu bildirildi.