Ankara'da şampiyonluk coşkusu

Beşiktaşlılar, deplasmanda Gaziantepspor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bitime bir hafta kala gelen şampiyonluğun coşkusunu Ankara sokaklarında yaşadı.

Beşiktaşlılar, deplasmanda Gaziantepspor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bitime bir hafta kala gelen şampiyonluğun coşkusunu Ankara sokaklarında yaşadı.

Beşiktaşlı futbolseverler, Gaziantep deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyet sonrası bitime bir hafta kala gelen şampiyonluğun coşkusunu Başkent sokaklarında yaşadı. Formalarını giyinen ve ellerine Beşiktaş bayrakları alan taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara döküldü. Güvenpark meydanında toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluğun mutluluğunu marşlar söyleyerek doyasıya yaşadı.

Bazı taraftarla ise otomobilleriyle oluşturdukları konvoylarla Başkent sokaklarında korna çalarak şampiyonluğun tadını çıkardı. Beşiktaş, bu şampiyonlukla armasına üçüncü yıldızı eklemiş oldu.

(Musa Erdoğan - Uğur Kan Yüksek/İHA)