Ankara'da sağanak yolları göle çevirdi

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. sürücüler zor anlar yaşadı.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı havada Ankara'da bir süredir kendisini gösteriyor. Öğle saatlerinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Su basan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

(Abdullah Sarıca/İHA)