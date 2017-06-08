Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da sağanak yağış olarak kendini gösterdi. Ankara'nın Polatlı ve Gölbaşı ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Polatlı'nın bazı köylerinde su baskınları yaşandı.

(Uğur Kan Yüksek /İHA)