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Ankara'da rekorlu narkotik operasyonu
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Ankara'da rekorlu narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirdiği dev narkotik operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. 200'e yakın gözaltının gerçekleştirildiği operasyonun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık çalışmanın ardından gerçekleştirdiği dev narkotik operasyonuyla zehir tacirlerine ağır darbe vurdu. 200'e yakın gözaltının gerçekleştirildiği operasyonun Türkiye rekoru olduğu ifade edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde hayatını kaybeden Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursalı'nın adına dev narkotik operasyonu gerçekleştirdi. 6 aylık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilen operasyona 3 bin personel, 600 civarında ekip ve çok sayıda narkotik köpeği katılırken, 2 helikopter de havadan destek verdi.
Günün ilk saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan polis ekipleri, operasyon emrinin verilmesiyle birlikte Ankara'nın dört bir yanına dağıldı. Özellikle Altındağ ilçesinde yoğunlaşan polis ekipleri, zırhlı araçlarla girdiği mahalleleri didik didik aradı. Önceden tespit edilmiş adreslere nokta atışı yapan polis ekipleri, 250 civarında eve operasyon düzenledi, 200'e yakın kişiyi gözaltına aldı.

"GÖZALTI SAYISI BAKIMINDAN TÜRKİYE REKORU"
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Altındağ Caddesi üzerinde konuşlanan polis ekiplerini ziyaret ederek operasyon hakkında yerinde bilgi aldı. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Karaaslan, Narkotik Şube Müdürlüğünün öncülüğündeki operasyonun 6 aylık bir çalışmanın ardından gerçekleştiğini kaydederek, "Bu operasyonda toplam 3 bin civarında personel görev aldı, 600 civarında ekip 200-250 civarında eve operasyon düzenledi. Şu anda 200'e yakın gözaltı var, uyuşturucu var, silahlar var. Detaylı bilgi daha sonra açıklanacak. Bu gözaltı sayısı, arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre Türkiye rekoru. Çok büyük bir operasyondu, arkadaşlarımız başarıyla sonuçlandırdı. Bu operasyona iki helikopter destek verdi. Narkotik köpekleriyle destek aldık. Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı da bu konuda önemli destekte bulundu. Uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız ve tavizsiz bir şekilde devam edecek" şeklinde konuştu.
Uyuşturucuyla mücadele için oluşturulan Whatsapp ihbar hattının önemine dikkat çeken Karaaslan, tüm vatandaşların çekinmeden bu hattan gördüklerini duyduklarını, çocuklarının yaşadıklarını aktarmalarını istedi. Karaaslan, uyuşturucu çetelerini terör örgütlerinden farklı görmediklerini ve mücadelenin aralıksız devam edeceğini kaydetti.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)

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