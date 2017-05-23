Ankara'da protestocu gruba polis müdahalesi: 6 gözaltı
Ankara'da Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yapan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in gözaltına alınmasını protesto eden ve 'dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Kızılay Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yapan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in gözaltına alınmasını protesto eden ve 'dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. KHK ile meslekten ihraç edilen ve Yüksel Caddesi'nde açlık grevi yapan Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in gözaltına alınmasını protesto eden grup basın açıklaması yapmak istedi. Grup, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eylemcilere, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Olayda 6 kişi gözaltına alındı. (Uğur Kan Yüksek - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın / İHA)
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