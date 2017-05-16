Ankara'da polise silahlı saldırı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir polis memuru yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru U.C., Polatlı -Üçpınar yolunda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu. Yaralanan polis memuru U.C.'nin, kendi arabasıyla geldiği Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince, saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(Hamza Kabasakal /İHA)