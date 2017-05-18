Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Valiliği, 'AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapılacağı pazar günü kapanacak yolları açıkladı.
Ankara Valiliği, "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi"nin yapılacağı pazar günü kapanacak yolları açıkladı. Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi" yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu kongre ile ilgili olarak yoğun bir katılım olacağı bildirildiğinden 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi. (Musa Erdoğan /İHA)
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