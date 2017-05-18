Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, 'AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin yapılacağı pazar günü kapanacak yolları açıkladı.

Ankara Valiliği, "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi"nin yapılacağı pazar günü kapanacak yolları açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "21 Mayıs 2017 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda (Ankara Arena) "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi" yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu kongre ile ilgili olarak yoğun bir katılım olacağı bildirildiğinden 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren kongre sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane kavşağı arası ile giriş ve çıkışları, Baruthane Kavşağı- Ulus Kavşağı arası, İstanbul Caddesi-Baruthane Kavşağı arası çift taraflı yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-Talatpaşa Bulvarı (Ulaştırma Kavşağı ile Opera Köprüsü arası tüm giriş ve çıkışları/Gar Kavşağı alt geçidi dahil) ve Kazım Karabekir Caddesi'nin (Anadolu Meydanı-İstanbul Caddesi arası) araç trafiğine kapatılacaktır" denildi.
(Musa Erdoğan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Olay kaza mı terör saldırısı mı ?
New York'ta otomobil yayalara çarptı: 13 yaralı
'Türkiye Cumhuriyeti gecekondu devleti değildir'
Eski Başbakan Davutoğlu Hasankeyf'i gezdi
Kontrolden çıkan tır minibüse çarptı: 11 yaralı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
Payidar Tüfekçioğlu hayatını kaybetti
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
O ülkeye kimlikle seyahat dönemi başladı!
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimseye sormadan vururuz!
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra ABD'den YPG ile ilgili ilk açıklama!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Emlak Bankası yeniden faaliyete geçiyor
Olay kaza mı terör saldırısı mı ?
Olay kaza mı terör saldırısı mı ?
New York'ta otomobil yayalara çarptı: 13 yaralı
New York'ta otomobil yayalara çarptı: 13 yaralı
'Türkiye Cumhuriyeti gecekondu devleti değildir'
'Türkiye Cumhuriyeti gecekondu devleti değildir'
Eski Başbakan Davutoğlu Hasankeyf'i gezdi
Eski Başbakan Davutoğlu Hasankeyf'i gezdi
Kontrolden çıkan tır minibüse çarptı: 11 yaralı
Kontrolden çıkan tır minibüse çarptı: 11 yaralı
New York'ta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
New York'ta araç yayalara çarptı: 1 ölü, 10 yaralı
TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten OHAL açıklaması
TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten OHAL açıklaması
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak
Bodrum'da bir anneanne torununa tecavüze sessiz kaldı!
Bodrum'da bir anneanne torununa tecavüze sessiz kaldı!
Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır
Osmanlıspor, Galatasaray maçına hazır

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English