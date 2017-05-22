Ankara'da öldürülen teröristlerin hedefinde AK Parti kongresi vardı
Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı terörise İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle ulaşıldığını belirterek, 'Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı' dedi.
Ankara Valisi Ercan Topaca, dün öldürülen iki DEAŞ'lı terörise İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle ulaşıldığını belirterek, "Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı" dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca, düzenlediği basın toplantısında dün 2 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi. Topaca, "İstanbul'da yakalanan Azeri uyruklu Ebu Hüseyin Celilov takibiyle bu 2 teröriste ulaşıldı. Kişilerin parmak izi kaydı olmadığı için henüz kimlik tespiti yapılamadı. Ulaşılan krokilerden Ankara'da büyük bir eylem hazırlığında olduğunu gösteriyor. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlikler ve AK Parti Kongresine ilişkin bazı krokiler ortaya çıktı. Aynı anda birden fazla eylem planlamış olabilirler" şeklinde konuştu. Topaca, teröristlerin Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki evi ise sahte kimlikle kiraladıklarını ifade etti. (Uğur Kan Yüksek - Nurullah Geylani / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.