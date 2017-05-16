Ankara'da KHK protestosuna müdahale: 3 gözaltı

Ankara'da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) görevden alınan akademisyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek için oturma eylemi gerçekleştiren gruba müdahalede bulunan polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da 20 civarında eylemci, KHK ile çalıştıkları üniversiteden ihraç edilen iki akademisyenin başlattığı açlık grevine destek vermek için Yüksel Caddesi'nde oturma eylemi gerçekleştirdi. Polis ekipleri; ateş yakıp, türküler söyleyerek gecenin ilerleyen saatlerine kadar protestolarını sürdüren eylemcilere çevreye rahatsızlık verdikleri ve Kabahatler Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle eylemlerini sonlandırmaları gerektiğini bildirdi.

Eylemi sonlandırmak için 3 dakika süre tanıyan polis ekipleri, tüm uyarılara rağmen oturma eylemine devam eden eylemcilere müdahalede bulundu. Grubu dağıtmak için harekete geçen Çevik Kuvvet polisleri, mukavemette bulunan eylemcilere biber gazı sıkarak, yaka paça gözaltına aldı. Yapılan müdahale sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında fenalık geçiren yaşlı bir kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından alandan uzaklaştırıldı. İhbar üzerine alana sevk edilen sağlık ekipleri, yaşlı kadını tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürdü.

Eylemcilerden arta kalan malzemeler polis ekiplerince toplandı.

(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)