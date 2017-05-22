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Ankara'da 'KHK' arbedesi: 10 gözaltı
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Ankara'da 'KHK' arbedesi: 10 gözaltı

'KHK ile kamudan ihraç edildikleri' gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı.

"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı.
Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanarak Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden grubu polis ekipleri defalarca dağılmaları konusunda uyardı. Aralarında CHP milletvekilleri Mustafa balbay ve Ali Haydar Hakverdi ve Veli Ağbaba'nın da olduğu grup uyarıları dikkat almadı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı.

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