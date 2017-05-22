Ankara'da 'KHK' arbedesi: 10 gözaltı

'KHK ile kamudan ihraç edildikleri' gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı.
"KHK ile kamudan ihraç edildikleri" gerekçesiyle açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı. Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanarak Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto eden grubu polis ekipleri defalarca dağılmaları konusunda uyardı. Aralarında CHP milletvekilleri Mustafa balbay ve Ali Haydar Hakverdi ve Veli Ağbaba'nın da olduğu grup uyarıları dikkat almadı. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında 10 kişi gözaltına alındı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.