Ankara'da izinsiz eyleme polis müdahalesi

Ankara'da tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba polis müdahalede bulundu.

Ankara'da tutuklu olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için izinsiz eylem yapan gruba polis müdahalede bulundu.

Yüksel Caddesi'nde toplanan bir grup, tutuklu bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için eylem yapmak istedi. Polis ekipleri gruba, yaptıkları eylemin kanunsuz olduğu, alanı boşaltmamaları durumunda müdahalede edecekleri yönünde uyarılarda bulundu. Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan gruba çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleriyle eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Müdahalenin ardından grup bölgeden uzaklaştı.

(Uğur Kan Yüksek - Mustafa Apaydın / İHA)