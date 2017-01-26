Ankara'da iş adamlarına FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 17 iş adamı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 17 iş adamı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı olan 17 kişi Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suç ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(Abdullah Sarıca/İHA)