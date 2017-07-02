Ankara'da hamile ve hastalara sıcak izni

Ankara'da yarın artacak olan hava sıcaklığı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile kadınlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların idari izinli sayılacak.

Ankara'da yarın artacak olan hava sıcaklığı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile kadınlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların idari izinli sayılacak.

Ankara Valiliği, hava sıcaklığının artması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararı açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre Ankara ilimizde hava sıcaklığının 03.07.2017 Pazartesi günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 02.07.2017 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre olağanüstü toplanarak Ankara ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar vermiştir."

(Uğur Kan Yüksek/İHA)