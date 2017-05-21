Ankara'da eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı öldürüldü

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi terörist ölü olarak ele geçirildi.

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 DEAŞ üyesi terörist ölü olarak ele geçirildi.

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul'da gözaltına alınan bir teröristin verdiği ifadelere dayanarak harekete geçen polis ekipleri, Yapracık Mahallesi TOKİ Konutları bölgesinde yaşadıkları belirlenen 2 DEAŞ mensubu teröriste şafak vakti operasyon düzenledi.

Zırhlı araçlarla bölgeye gelen Terörle Mücadele ekipleri, 6 katlı dairenin beşinci katında bulunan 11 numaralı daireye baskın gerçekleştirdi. Dairenin kapısını fünyeyle patlatan polis ekipleri, silahlarına sarılan 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonun ardından evde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda patlayıcı madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin daireyi kısa bir süre önce emlakcıdan kiraladığı öğrenildi. Polis ekiplerinin daireye girerken gerçekleştirdiği patlatma sırasında hasar gören binanın bazı camları kırıldı.

Teröristlerin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından cenaze aracına yüklenerek Sincan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

(Caner Ünver / İHA)