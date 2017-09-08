08.09.2017 21:33 Ankara'da düğün salonunda korkutan yangın

Ankara'da bir düğün salonunun bacasında meydana gelen yangın nedeniyle 5 çalışan dumandan etkilendi. Ankara'da bir düğün salonunun bacasında meydana gelen yangın nedeniyle 5 çalışan dumandan etkilendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mamak ilçesindeki Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım Gündüz Caddesi üzerindeki Lale İş Merkezi'nde bulunan düğün salonunun bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi intikal ederken, iş merkezi boşaltıldı. İtfaiye merdiveni ile çatıya ulaşan itfaiye erleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 5 çalışanı ambulansta tedavi altına aldı. Çalışanlardan 1'i detaylı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

(Abdullah Sarica - Mustafa Apaydın / İHA)

