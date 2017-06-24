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Ankara'da dolmuş kazası: 16 yaralı
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Ankara'da dolmuş kazası: 16 yaralı

Ankara'da bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.

Ankara'da bir dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hipodrum Caddesi'nden Yenimahalle istikametine giden 01 BRB 56 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından da karşı şeride geçererek Sinsan-Ulus hattında çalışan 06 J 1894 plakalı dolmuşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ankara'daki değişik hastanelere kaldırıldı.
(İlkerturak - Burak Altun - Abdullah Sarıca - Ömer Çetin/İHA)

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