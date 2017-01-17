17.01.2017 22:28 Ankara'da doğalgaz patlaması: 3 yaralı

Ankara'da 3 katlı tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada göçük meydana gelirken, olayda 3 kişi yaralandı. Ankara'da 3 katlı tapu kadastro lojmanlarında doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binada göçük meydana gelirken, olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Esat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ait 3 katlı lojmanda doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlamanın ardından binanın son iki katında göçük meydana geldi. Patlamanın ardından binadan çıkan 3 kişi kendi imkanlarıyla gittikleri hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, patlamanın ardından binanın son iki katında yaşanan çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Onur Emre Durak/İHA)

