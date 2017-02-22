Ankara'da dilenci operasyonu

Ankara'da zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan çoğu Suriyeli yaklaşık 60 dilenci, toplama merkezlerine götürüldü.

Ankara'da zabıta ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan çoğu Suriyeli yaklaşık 60 dilenci, toplama merkezlerine götürüldü.

Başkent'te 10 zabıta, 14 asayiş, 6 çocuk şube ekibi olmak üzere toplam 10 ekip ve yaklaşık 100 personelle 5 merkez ilçe ile Sincan ve Etimesgut ilçelerinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İşlek kavşaklarda bebekleriyle duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan çoğu Suriyeli yaklaşık 60 dilenci yakalandı. Özellikle daha işlek olan Turan Güneş, Oran Kavşağı, Mevlana Bulvarı, Ulus gibi bölgelerde operasyonlar yoğunlaştırıldı. Polis ve zabıta ekiplerini gören dilenciler, ekiplerle adeta köşe kapmaca oynadı. Ekipleri peşlerinden koşturan dilenciler, yakalanmaktan kurtulamadı. Kimi kirasını ödemek için, kimi ise çocuğunun karnını doyurmak için dilencilik yaptığını ileri sürdü. Bazı dilenciler ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan dilenciler, Etlik'te bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesine ait dilenci toplama merkezine getirildi. Burada dilencilere kimlik tespiti yapılacağı, kimsesiz olan çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne ait yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

(Uğur Kan Yüksek / İHA)