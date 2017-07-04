Ankara'da dev proje için ilk kazma vuruluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent'te yapımı süren 3 bin 700 yataklı Şehir Hastanesine Başkent'in dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanabilmesi için birçok kanallı yol çalışmalarına gelecek hafta başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent'te yapımı süren 3 bin 700 yataklı Şehir Hastanesine Başkent'in dört bir tarafından rahat ulaşım sağlanabilmesi için birçok kanallı yol çalışmalarına gelecek hafta başlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Yolların toplam bedeli 780 milyon lirayı bulacak. 4 kademeli olarak gerçekleştireceğimiz çalışmaların, Hastaneler Bölgesi çevresindeki yolları oluşturan ilk aşamasını, bu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Sadece 3-5 yıl değil, çok daha uzun yıllar trafiği rahatlatacak çözümleri uygulamaya başlıyoruz" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Çok büyük bir çalışmaya başlıyoruz. Ankara'nın en yoğun trafik akışının bulunduğu ve günlük 167 bin aracın geçiş yaptığı Eskişehir Yolu'na, hastanelerin açılmasıyla birlikte bu rakamlara ilave olarak ilk etapta 30 bin, sonradan 100 bini bulan yeni araç katılımı olacağı hesaplandı. Yani günlük araç geçişinin birkaç yıl içinde 250 bini geçeceği tahmin ediliyor. Hastanenin açıldığı ilk günden itibaren bölgede ulaşımın rahat olmasını sağlayacağız. Ayrıca hastanelere, vatandaşların doğu, batı, kuzey ve güneyden rahat gelmelerini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kaydetti.



"İLK AŞAMA, HASTANE ÇEVRESİ YOLLARI"

Toplam 4 aşamada yapılacak çalışmaların ilk aşamasını, Hastaneler Bölgesi çevresi yollarının oluşturduğunu kaydeden Başkan Gökçek, "Şu anda Hastaneler Bölgesinin en yakınında olan yol ve köprülü kavşak çalışmalarına başlıyoruz. İkinci aşamada bu bölgenin, Ankara Bulvarı ve Sabancı Bulvarı bağlantısını yapacağız. Üçüncü aşamada İncek Bulvarı, yeni yapılacak Çevre Yolu ve yine yeni yapılacak Niğde-Ulukışla otobanını birbirine bağlayacak 14 kilometrelik bir bulvar yapılacak. Dördüncü ve son aşamayı ise bu yolları bağlayacağımız, ODTÜ içinden geçen, 1071 Malazgirt Bulvarı'na bağlantıyı sağlayacak tünel yol oluşturacak" dedi.



"2 KİLOMETRELİK TÜNEL YAPACAĞIZ"

Başkan Gökçek, gelecek hafta başlanacak çalışmalar kapsamında, Şehir Hastanesinin güneyindeki Angora Bulvarı'ndan hastaneye doğru, 50 metre genişliğinde bir yol açacaklarını, bu yolun, 2 köprülü kavşakla beraber, Bilkent Köprülü Kavşağı'na bağlanacağını belirterek, "Ayrıca yapılacak bu yolu, yer altından 2 kilometrelik tünelle 1071 Malazgirt Bulvarı ve oradan da Öğretmenler Caddesi ile Konya Yolu'na bağlayacağız. Bu sayede güneyden 50 metrelik bir bulvarla, kesintisiz bir akış sağlayacağız" şeklinde konuştu. Gökçek şöyle devam etti:

"Bu bulvarın hemen yanında Tarım Bakanlığı'na ait Botanik Bahçesini bölmemek için altından 600 metre uzunluğunda büyük bir tünel yapılacak, ardından da hemen Şehir Hastanesine ulaşılmış olacak. Beytepe tarafından da bu yola bir battı çıktı ve 2 kolla bağlantı yapacağız. Hastanenin hemen batı bölgesinde de güneyden gelecek bu bulvara bağlanacak bir yol daha yapacağız. Özellikle güneydeki Angora Bulvarı'ndan gelenler, Eskişehir yoluna yük bindiriyor. Burayı Sabancı ve Ankara Bulvarlarına bağlayacağız. Bu sayede de hem Çayyolu'ndan, hem de Kızılay, Ulus, Keçiören'den gelen vatandaşlar, rahat ulaşım sağlayabilecek. Ayrıca Eskişehir Yolu'ndaki Hacettepe Köprüsü'nü büyütmek kaydıyla, yukarıdan kesintisiz bir trafik daha sağlayacağız. Halen hastanenin doğusundan giden Bilkent Bulvarı, ODTÜ arazisinin tam sınırından geçer ve biraz dardır. Bu yolun en önemli kısmı budur. Şimdi bu Bilkent Bulvarı ile Sabancı ve Ankara Bulvarı bağlantısını sağlayan yeni bir bulvar daha açıyoruz. Burası da 2 gidiş-2 geliş olacak."



"İKİNCİ BİR KONYA YOLU YAPACAĞIZ"

Başkan Gökçek, ODTÜ'nün içinden de yeni bir yol geçeceğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında onaylanan imar planının da halen askıda olduğunu belirterek, "Bilkent Köprülü Kavşağı'ndan başlayıp, öncelikle ODTÜ'nün batı sınırından geçip, şu andaki İhsan Doğramacı Bulvarı'nın sol tarafından geçerek İncek Bulvarı'na bağlanan, oradan aşağıdan Haymana Yolu, Çevre Yolu ve yeni yapılacak Niğde-Ulukışla Otobanı'na bağlanan, 50 metre genişliğinde yeni bir bulvar kazandırmış olacağız. Yani bir nevi ikinci Konya Yolu olacak. Mevcut Konya Yolu'na paralel, 5 kilometre yanından Ankara'yı dikine kesen bir bulvar. Sonuç olarak Ankara Bulvarı, Sabancı Bulvarı, Eskişehir Yolu, yeni açılacak bulvar, İncek Bulvarı, Haymana Yolu, Çevre Yolu, yeni yapılan otobana bağlanacak" ifadelerini kullandı.



"HEDEF, HASTANE TRAFİĞİNİ ANKARA'NIN HER TARAFINA DAĞITMAK"

Yapılacak yolların en darının 3 gidiş-3 geliş olacağını, bu bağlantılarla Ankara trafiğini müthiş derecede rahatlatmış olacaklarını vurgulayan Başkan Gökçek, "Ankara trafiğinin yükünü, inşallah uzun yıllar kaldıracak bulvarlar kazandırmış olacağız" diyerek, toplam 33 kilometre ve Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre de 780 milyon TL civarında bir rakama mal olacak yollara ilişkin, "Şehir Hastanesinin çevresini bu yıl, tüm yolları da 2 yılda bitirmeyi planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.

(Yağmur Yıldız /İHA)